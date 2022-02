Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220228-2: Einbrecher in Pulheimer Reihenhaussiedlung

Pulheim (ots)

Ein Einbrecher soll in drei nebeneinanderliegende Häuser eingebrochen sein. Ein Anwohner bemerkte einen Täter und beschrieb ihn. Zur Tatbeute liegen derzeit keine Angaben vor.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 180 Zentimeter großen und schlanken Einbrecher. Dem mit einer dunklen Jeans und einem dunklen Kapuzenpullover Bekleideten wird vorgeworfen, am Samstagabend (26. Februar) in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr in drei Häuser eingebrochen zu sein. Hinweise zu ihm nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Polizeibeamte erhielten um 22 Uhr von einem 56-jährigen Anwohner den Hinweis zu einem Einbruchdiebstahl in ein Haus an der Beethovenstraße. Dort eingetroffen, machten sich gleich zwei weitere Geschädigte (60, 73) bemerkbar. Der Täter gelangte nach ersten Ermittlungen jeweils in die Gärten der Häuser und hebelte dort die Terrassentüren auf. An einem Haus hielt die Tür der Gewalteinwirkung stand, so dass der Täter unterhalb der Terrassentür durch einen Lichtschacht an ein geschlossenes Kellerfenster gelangte. Dieses brach er auf und kletterte den Spuren zufolge in den Keller. Der Täter begab sich vorzugsweise in das erste Obergeschoss der Häuser und durchwühlte dort sämtliche Schränke.

In einem der Häuser schreckte eine 73-Jährige aus dem Schlaf und machte sich bemerkbar, worauf der Täter geflüchtet sein soll. In einem anderen Haus kehrte der 56-jährige Bewohner zurück und soll im Garten eine ihm unbekannte Person gesehen haben, die daraufhin in Richtung Schubertstraße flüchtete. Er soll etwas unter dem Arm getragen haben. Ob es sich hierbei um Tatbeute gehandelt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass die Einbruchschutzberater der Polizei unter der Servicenummer 02233 52-4848 für Interessierte zur Verfügung stehen. (bm)

