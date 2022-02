Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220228-1: Unfallbeteiligte meldet sich bei der Polizei

Erftstadt (ots)

Fahndungsrücknahme

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 25. Februar 2022

Eine 69-jährige Frau hat sich am Samstagmorgen (26. Februar) um 9 Uhr in einer Polizeidienststelle gemeldet und angegeben, die gesuchte Autofahrerin zu sein. Ihre Vernehmung wird zeitnah erfolgen. Ihren ersten Angaben zufolge soll es sich um einen Alleinunfall des alkoholisierten Radfahrers (50) gehandelt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (bm)

