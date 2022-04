Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 8. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Auffahrunfall, zwei LKW beteiligt

Donnerstag, 07.04.2022, gegen 08:55 Uhr

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Bundestraße 82 in Höhe der Anschlussstelle Schladen Süd zur BAB A 36 ein Verkehrsunfall, an dem zwei LKW beteiligt waren. Demnach musste der 43-jährige Fahrer eines LKW sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 27-jähriger Fahrer eines weiteren LKW bemerkte dieses vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den abbremsenden LKW auf. Durch den Unfall entstand an den beteiligten LKW ein Gesamtschaden von zirka 11000 Euro.

