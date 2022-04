Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 7. April 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Körperverletzung

Mittwoch, 06.04.2022, gegen 16:50 Uhr

Am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es in Salzgitter Lebenstedt, In den Blumentriften, dortige Stadtpassage, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 59-Jährigen. Demnach hatte der 59-Jährige als berechtigte Person zwei E-Scooter Fahrer darauf hingewiesen, dass es in der Stadtpassage nicht gestattet sei mit den Scootern zu fahren. Daraufhin hätten die Fahrer und zwei weitere Personen unvermittelt auf den 59-Jährigen eingeschlagen und ihn dabei verletzt. Anschließend seien die Schläger in unbekannte Richtung geflüchtet. Drei der bislang unbekannten Täter seien zirka 14 Jahre alt und ein weiterer Täter zirka 20 Jahre alt gewesen. Eine weitere Beschreibung kann derzeit nicht gegeben werden. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 18970.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell