POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 6. April 2022:

Salzgitter (ots) - Salzgitter: falsche Handwerker unterwegs, Seniorin bestohlen Montag, 04.04.2022, gegen 12:00 Uhr Am Montagmittag gelangten zwei bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand in Salzgitter, Engeroder Straße, in die Wohnung einer 90-jährigen Seniorin. Die Unbekannten gaben sich als Handwerker aus ...

