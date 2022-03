Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Schockanruf - Betrüger nehmen 84-Jährige aus

Duisburg (ots)

Unbekannte waren am Montagnachmittag (21. März) wieder einmal mit der Masche "Schockanruf" erfolgreich. Ein Mann rief bei einer 84-Jährigen auf der Ottostraße an, behauptete von der Staatsanwaltschaft zu sein und gaukelten ihr vor, dass ihre Tochter einen Autounfall verursacht hätte. Um die Festnahme ihrer Tochter zu verhindern, müsse die Seniorin so schnell wie möglich einen hohen vierstelligen Geldbetrag bezahlen. Sie ging daraufhin zu ihrer Bank, wo ihr das Geld ausgezahlt wurde. Kurze Zeit später, gegen 16:30 Uhr, schickte der Anrufer eine Geldabholerin, die die Ersparnisse der 84-Jährigen vor ihrem Wohnhaus (nähe Einmündung Eberhardstraße) abholte.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die die Geldübergabe auf der Ottostraße gesehen haben und Angaben zu der Unbekannten geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell