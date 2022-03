Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: Tag der Kriminalitätsopfer - Infostand in der Innenstadt

Duisburg (ots)

"Zeig´s allen - zeig Zivilcourage!" - So lautet das Motto zum diesjährigen "Tag der Kriminalitätsopfer" am Dienstag (22. März).

Experten des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Duisburger Polizei nehmen den Tag zum Anlass, um Passantinnen und Passanten in der Duisburger Innenstadt rund um das Thema Zivilcourage zu informieren. Sie klären Fragen wie, "Was kann ich tun, um Menschen in Not zu helfen?" oder "Was sollte ich lieber lassen, um mich selbst nicht zu gefährden?". Eine Botschaft steht dabei besonders im Vordergrund: Zivilcourage zeigen heißt nicht sein Leben zu riskieren. Jeder und jede kann im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten Zivilcourage zeigen; sei es durch das Ansprechen Umstehender, das Versorgen von Verletzten oder das Wählen des Notrufs.

Zwischen 10 und 13 Uhr am Dienstag (22. März) stehen die Beamten allen Interessierten auf der Königstraße im Bereich des City Palais Rede und Antwort. Die Duisburger Polizei unterstützt damit die Arbeit des Opferhilfevereins "Weißer Ring", der den "Tag der Kriminalitätsopfer" vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen hat. Der Tag soll auf Menschen aufmerksam machen, die Kriminalität und Gewalt erfahren haben.

Weitere Tipps rund um das Thema Zivilcourage gibt es online auf der Seite der Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter: https://www.aktion-tu-was.de

