POL-DU: Marxloh: Während er mit seiner Mutter telefonierte - Radfahrer fährt gegen Baum

Duisburg (ots) - In der Pressemeldung vom 17.03.22, 15:20 Uhr, hatten wir um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten demenzkranken Adolf P. gebeten. Dieser wurde in den heutigen Abendstunden durch die Polizei in Oberhausen angetroffen und in das Krankenhaus, aus welchem er abgängig war, zurückgebracht. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Die Polizei Duisburg bedankt sich für die rege Unterstützung bei der ...

