Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Kindergärten

Offenbach/Frankweiler (ots)

In der Nacht von Montag, dem 03.01.2022 und Dienstag, dem 04.01.2022, wurde sowohl in Offenbach, als auch in Frankweiler in einen Kindergarten eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die beiden Objekte und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten. Entwendet wurden einige elektronische Geräte. Die Schadenshöhe kann zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell