Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edesheim - Überholmanöver

Bild-Infos

Download

A65/Edesheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der A65 bei Edesheim kam es gestern Morgen gegen 8 Uhr, als zwei Autofahrer beim Überholen von mehreren LKW zusammenstießen. Nach Angaben des vorausfahrenden 45 Jahre alten Autofahrers hätte der ihm Folgende Lichtsignal gegeben, weil er angeblich zu langsam unterwegs war. Der 56 Jahre alte Autofahrer gab wiederum an, dass der Vorausfahrende plötzlich einen Bremsvorgang einleitete, weshalb er auf sein Fahrzeug aufgefahren ist. Infolge der Kollision wurde das Fahrzeug des 56-Jährigen so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Überholvorgang und Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell