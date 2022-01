Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Unbekannte brechen in Kindertagesstätte ein

St. Martin (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter an der Kindertagesstätte in der Kirchstraße eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich Zugang in das Objekt verschafft. Das gesamte Büro wurde nach Wertgegenständen abgesucht. Entwendet wurden Bargeld, ein Laptop sowie verschiedene Schlüssel. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit den zurückliegenden Einbrüchen in die Kindertagesstätten von Altdorf, Gommersheim, Freimersheim und Venningen (wir berichteten) vom vergangenen Wochenende besteht, wird derzeit geprüft. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu dem Einbrecher oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell