Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradtausch bei kurzem Tankstellen-Stopp

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte-

Ein Dieb stahl am Montag, 27.12.2021, das Fahrrad einer Bielefelderin, während diese in eine Tankstelle ging. Der Täter ließ sein Fahrrad am Tatort zurück.

Eine 54-jährige Bielefelderin stellte gegen 07:00 Uhr ihr schwarzes Pedelec vor dem Tankstellengebäude an der Heeper Straße/ Wilhelm-Bertelsmann-Straße in dem dortigen Fahrradständer ab und betrat den Laden. Aus dem Verkaufsraum beobachtete sie einen Mann, der sein silbernes Fahrrad in den Fahrradständer stellte, sich ihr unverschlossenes E-City-Fahrrad der Marke Prophete nahm und damit davon fuhr. Die Bielefelderin nahm zu Fuß die Verfolgung des Diebes über die Heeper Straße in Richtung Innenstadt auf, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen.

Sie beschrieb den hinzugerufenen Polizisten den Dieb als etwas älter, von kräftiger Statur, bekleidet mit Basecap, Maske und gelber Warnweste.

Die Beamten stellten das von dem Dieb zurückgelassene silberne Mountainbike der Marke Bulls sicher.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell