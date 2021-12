Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch an Heiligabend

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Freitagabend, 24.12.2021, Zugang zu einer Wohnung in der Straße Am Sparrenberg, zwischen Burgstraße und Burgsteig. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter erlangte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und öffnete gewaltsam eine Wohnungstür. Die Wohnung durchsuchte er nach Wertsachen und entkam mit Bargeld und Schmuck.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Zudem ereignete sich ein weiterer Einbruchsversuch gegen 18:00 Uhr in eine Wohnung in der Spiegelstraße. Die Täter scheiterten an der Terrassentür.

Einen Tag zuvor versuchten drei männliche Personen gegen 18:20 Uhr in eine Wohnung in der Beethovenstraße, zwischen Mozartstraße und Friedrich-Oberschelp-Weg, einzubrechen. Als sie von einer Bewohnerin entdeckt wurden, flüchteten sie.

Die Täter sollen rund 170 bis 180 cm groß sein und etwa 30 Jahre alt. Sie hatten sportliche Figuren und waren zur Tatzeit dunkel gekleidet und trugen Mützen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu Tätern oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell