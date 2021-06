Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkrs. TUT) Geldbörsendieb von Türklingelkamera gefilmt

Immendingen (ots)

Ein noch unbekannter Dieb, der von einer Kamera in der Türklingel eines Wohnhauses in flagranti aufgenommen worden ist, wird wahrscheinlich demnächst von der Polizei Besuch bekommen. Eine 34-jährige Autofahrerin stellte im Wacholderweg ihren Opel auf dem Grundstück ab und ließ im Innern des unverschlossenen Autos einen Geldbeutel mit Bargeld und verschiedenen persönlichen Dokumenten liegen. Diese Gelegenheit nutzte ein vorbeikommender Dieb aus, der ins Wageninnere langte und die Geldbörse schnappte. Allerdings kalkulierte dieser offenbar nicht ein, dass die Kamera in der Klingel von ihm Aufnahmen machte. Die Bilder zeigen einen etwa 35 Jahre alten schlanken Mann, der eine Baseball-Cap und eine Jacke mit Kapuze und dunkle Halbschuhe trug. Weitere Hinweise zu der Person und dem Diebstahl nimmt die Polizei Immendingen unter Telefon 07462 94640 entgegen.

