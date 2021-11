Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze vom 12.11.2021 - 14.11.2021

Hildesheim (ots)

(koe) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze gleich zwei Personen beim Führen von Kraftfahrzeugen festgestellt, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr wurde ein Fahrzeugführer eines Pkw Opel in Elze in der Hauptstraße angehalten und kontrolliert. Der 56-jährige aus Nordstemmen wurde zum wiederholten Mal beim Führen eines Pkw ohne Fahrerlaubnis erwischt. Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Bremervörde mit einem Lkw die Bundesstraße 3 aus Richtung Elze kommend in Richtung Alfeld. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass seine Fahrerlaubnis bereits seit fast einem Jahr abgelaufen war. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch gegen den verantwortlichen Halter des Lkw wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag gegen 22:30 Uhr kontrollierten die eingesetzten Beamten in der Schmiedetorstraße in Elze eine männliche Person auf einem E-Scooter. Der 26-jährige aus Elze führte den E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Krankheitsfall in Burgstemmen

Am Sonntag gegen 14 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin, dass der vor ihr fahrende Fahrzeugführer eines Pkw KIA sehr unsicher fahre. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei hielt der Pkw KIA in Burgstemmen in einer Bushaltestelle an. Der 75-jährige Fahrzeugführer aus Sehnde wirkte bei dem Eintreffen der eingesetzten Beamten an der Bushaltestelle apathisch und war nur noch bedingt ansprechbar. Die angeforderte Rettungswagenbesatzung stellte eine starke Unterzuckerung bei der Person fest. Die Person wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugenaufrufe zu einem Verkehrsunfall, einer versuchten Brandstiftung und einem Einbruch:

Zeugen, die Hinweise zu den Unfall- bzw. Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden:

Verkehrsunfall auf der B3

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3. Der 69-jährige Fahrzeugführer eines Pkw BMW aus Alfeld befuhr die B3 aus Richtung Alfeld kommend in Richtung Elze. Etwa in Höhe der Einfahrt zum Schießstand Oberg musste er verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende 18-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Nissan aus Grünenplan bemerkte den Bremsvorgang des vor ihm fahrenden BMW zu spät und fuhr hinten auf den Pkw auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenprall stark beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Versuchte Brandstiftung in Eime

Am Sonntag zwischen 00:15 und 00:39 Uhr kam es zu einer versuchten Brandstiftung in der Straße Am Bahndamm in Eime. Ein bislang unbekannter Täter setzte das unter einem Carport gestapelte Feuerholz in Brand. Das Feuer konnte durch den Anrufer selbstständig gelöscht werden.

Einbruch in Gronau

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen 18 Uhr abends und 10 Uhr morgens zu einem Einbruchdiebstahl in der Dr.-Georg-Sauerwein-Straße in Gronau. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Auftreten eines Kellerfensters in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Dort entwendeten sie Werkzeug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell