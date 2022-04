Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 5. April 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: falsche Handwerker unterwegs, Seniorin bestohlen

Montag, 04.04.2022, gegen 12:00 Uhr

Am Montagmittag gelangten zwei bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand in Salzgitter, Engeroder Straße, in die Wohnung einer 90-jährigen Seniorin. Die Unbekannten gaben sich als Handwerker aus und erklärten, dass es im Nebenhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Nun müssten auch in der Wohnung der Seniorin die Rohrleitungen überprüft werden. Kurz nachdem die Unbekannten die Wohnung wieder verlassen hatten, habe die Seniorin den Diebstahl von Schmuck festgestellt. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Beide Täter hätten Arbeitskleidung getragen, seine zirka 180 cm groß gewesen und seien um 40 Jahre alt gewesen. Die Polizei rät nochmals eindringlich: "Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind." Hinweise: 05341 / 8250

