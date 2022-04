Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Thiede für die Zeit von Freitag, 01.04.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 03.04.2022, 12:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an Hausfassade in Salzgitter - Beddingen

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte in der Hafenstraße eine Hausfassade. Der Schaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

Diebstahl eines abgestellten E-Bike vom Parkplatz eines Baumarkts in Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße

Am 01.04.2020, gegen 14:40 Uhr, entwendet ein Unbekannter das E-Bike des Geschädigten, welches auf dem Parkplatz abgestellt wurde. Das gesicherte Fahrrad wird hierbei durch den Täter getragen, welcher fußläufig in unbekannte Richtung flüchtet.

Verfolgungsfahrt in Salzgitter

Am 01.04.2022, gegen 15:45 Uhr, beabsichtigt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Salzgitter einen PKW aus Braunschweig im Bereich der Kattowitzer Straße zu kontrollieren. Der 19-jährige Fahrzeugführer missachtet allerdings die Anhaltezeichen und flüchtet u. a. durch den Stadtpark. Kurze Zeit später kann das Fahrzeug gestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrzeuginsassen stellt sich u. a. heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dass der PKW nicht zugelassen ist. Gegen den Salzgitteraner werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt in Lichtenberg

Am 02.04.2022, gegen 02:40 Uhr, wird in der Heerstraße ein PKW aus Hannover angehalten und kontrolliert. Hierbei stellt sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,05 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und aufgrund der Gesamtumstände der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen in Salzgitter, Berliner Straße

Am 01.04.2022, um 23:13 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Neißestraße zu einem Zusammenstoß von zwei PKW. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter hat mit seinem PKW die Neißestraße in Fahrtrichtung Albert-Schweitzer-Straße befahren. Im Kreuzungsbereich missachtet er die Vorfahrt eines 46-jährigen Braunschweiger, der mit seinem Taxi die Berliner Straße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße befährt. Bei dem Zusammenstoß wird der Salzgitteraner sowie der Taxi-Fahrer und sein Fahrgast leicht verletzt. An dem BMW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Taxi beträgt mehrere Tausend Euro.

Einbruch in Kleingartenverein in Salzgitter-Hallendorf

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in Hallendorf in einem Kleingartenverein zu einem Einbruch in eine Kleingartenparzelle. Es werden verschiedene Werkzeuge entwendet. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Fahren mit falschen Kennzeichen in Salzgitter, Hans-Böckler-Ring

Am 03.04.2022, gegen 02:30 Uhr, wird im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle festgestellt, dass an einem PKW Kennzeichen angebracht sind, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung im Kleingartenverein Blühe Auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es in einer Parzelle des Kleingartenvereins zu einer Sachbeschädigung, bei der ein Sichtschutzzaun beschädigt wird. Hierbei entsteht geringer Sachschaden.

