POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 4. April 2022:

Schöppenstedt: PKW Diebstahl

Sonntag, 03.04.2022, bis Montag, 04.04.2022

In der Nacht von Sonntag aus Montag entwendeten unbekannte Täter einen vor einer Werkstatt in Schöppenstedt, Südstraße, abgestellten PKW Audi. Der Wert des weißen Audi A7 Sportback wird mit rund 30000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Börßum: Geldbörsendiebstahl, Täter gestellt

Sonntag, 03.04.2022, gegen 18:15 Uhr

Ein bis dahin unbekannter Mann entwendete am Sonntagabend am Bahnhof in Börßum einer 18-jährigen Frau die Geldbörse aus einer mitgeführten Stofftasche. Demnach habe der Mann die 18-Jährige nach dem Weg gefragt und hierbei offenbar einen günstigen Moment genutzt, um die Geldbörse aus der Tasche zu entwenden. Anschließend sei er zu Fuß in Richtung Süden geflüchtet. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte die eingesetzte Streife der Polizei Wolfenbüttel den mutmaßlichen Täter, einen 27-jährigen Mann aus Seesen, in unmittelbarer Tatortnähe stellen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

