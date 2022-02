Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit schwerverletztem Kind

Lauscha (ots)

Am Mittwoch gegen 15:45 Uhr übersah ein 37-jähriger Fahrzeug-Führer aufgrund der tiefstehenden Sonne die querenden Fußgänger in der Straße des Friedens in Lauscha und erfasste eine 34-jährige Frau sowie deren 2-jähriges Kind. Die Mutter erlitt leichte, das Kind schwere Verletzungen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde das Mädchen ins Klinikum nach Suhl geflogen. Das zweite Kind, ebenfalls im Alter von zwei Jahren, blieb unverletzt. Dieses erlitt jedoch einen Schock. Als die Beamten das dritte Kind der Frau über den Unfall informieren wollten, entdeckten sie eine Cannabisaufzucht sowie zahlreiche Cannabispflanzen innerhalb der Wohnung und beschlagnahmten diese. Gegen die Frau leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell