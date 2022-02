Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Weira (ots)

Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer war am Mittwoch gegen 22:00 Uhr zwischen Weira und Quaschwitz unterwegs, als er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Er kam mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus. Dort folgte zugleich eine Blutentnahme, da ein freiwilliger Drogenvortest bei dem Fahrer 2,18 Promille ergab. Am Pkw entstand Sachschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und fertigten die Anzeige.

