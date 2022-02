Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu viel Gas gegeben

Triptis (ots)

Mittwochnachmittag gab eine 62-jährige Fahrzeug-Führerin beim Einparken mit ihrem Daihatsu zu viel Gas und fuhr über eine Bordsteinkante in den angrenzenden Gartenzaun in der Straße "Am Postberg" in Triptis. Dabei entstand Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit, da er auf einer Steinkante landete und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

