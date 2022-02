Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sattelauflieger beschädigt

Neustadt an der Orla (ots)

Ein derzeit noch ungekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Dienstag zwischen 7:00 Uhr und 7:20 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren den Sattelauflieger eines LKW, der auf dem Parkplatz vor einem Casino im Weltwitzer Weg in Neustadt an der Orla geparkt war. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Sachschaden, sondern fuhr einfach weiter. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

