Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss am Steuer

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stellten die Beamten der LPI Saalfeld in zwei Fällen Verkehrsteilnehmer fest, welche ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss fuhren. Kurz nach 0 Uhr wurde ein 55-Jähriger in der Sonneberger Straße kontrolliert- eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,5 Promille. Den Fahrer erwartet nach Durchführung eines gerichtsverwertbaren Tests in der zurückliegenden Nacht auf der Dienststelle nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Kurz nach 04 Uhr morgens fiel den Beamten dann ein weiterer Mann fahrenderweise in der Friedensstraße auf. Bei dem 24-Jährigen ergab eine Messung einen Wert von über 1,6 Promille; zusätzlich zeigte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurden der Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Beschuldigten sichergestellt- ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell