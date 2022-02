Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Weststraße/ Zum Eckardtsanger

Saalfeld (ots)

Zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Personen kam es gestern Nachmittag in Saalfeld. Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 82-jährige Verkehrsteilnehmerin die Straße Zum Eckardtsanger. Im Kreuzungsbereich der Weststraße missachtete sie die Verkehrszeichenregelung und fuhr verbotenerweise geradeaus in Richtung Parkhaus, anstatt wie vorgeschrieben ausschließlich nach rechts abzubiegen. Sodann kollidierte sie mit einem aus Richtung der Beulwitzer Straße kommenden Fahrzeug, in welchem sich ein 82-Jähriger befand. Der 82-Jährige fuhr durch den Zusammenstoß auf eine Böschung auf und kollidierte anschließend mit einem Baum, sodass er in seinem PKW eingeklemmt wurde. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Mann schließlich aus seinem Fahrzeug bergen- er kam mit schweren Verletzungen ins Saalfelder Krankenhaus. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin drehte sich auf der Kreuzung und kam dort zum Stehen- auch sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zum Zwecke der Bergung der Fahrzeuge sowie der Unfallaufnahme wurde der Bereich Weststraße/ Zum Eckardtsanger zeitweise voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, ein Abschleppdienst barg beide Unfallwagen.

