Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachschaden durch Graffiti

Gefell (ots)

Unbekannte sprühten mehrere Graffiti von einer Größe bis zu 300cm x 40cm in verschiedenen Farben unterhalb der Fenster an der Längsseite der Turnhalle in der Oberen Karlstraße in Gefell. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Dienstag. Diese kann allerdings mehrere Tage zurückliegen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0.

