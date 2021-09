Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Fleischautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wallenhorst (ots)

Zwischen Donnerstagabend (22 Uhr) und Freitagmorgen (6 Uhr) haben sich Unbekannte in dem "Lechtinger Kirchweg" an einem Grillfleischautomaten zu schaffen gemacht. Die Täter öffneten den Automaten eines ansässigen Supermarktes mit roher Gewalt und nahmen eine niedrige dreistellige Summe Bargeld an sich. Durch die Unterbrechung der Kühlkette musste das gelagerte Fleisch entsorgt werden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

