POL-OS: Georgsmarienhütte: Polizeieinsatz in der Brunnenstraße

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es in der Brunnenstraße zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zuvor teilte die Beraterin eines 24-jährigen Mannes der örtlichen Polizeidienststelle mit, dass ihr Klient in einem Gespräch die Begehung eines Verbrechens angekündigt habe. Unmittelbar eingeleitete Maßnahmen führten kurze Zeit später schließlich zur Festnahme des 24-jährigen aus Georgsmarienhütte. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung stellten die Beamten in der Wohnung des Mannes ein Luftgewehr, eine Schreckschusswaffe, Munition und Feuerwerkskörper sicher. Der 24-Jährige wurde im Anschluss in einer Spezialklinik untergebracht.

