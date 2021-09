Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach schwerer Körperverletzung gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum vorletzten Sonntag (12.09), gegen 4.20 Uhr, ist es im Bereich des "Ledenhofes" zu einem körperlichen Angriff auf einen 33-Jährigen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen mehrere Personen plötzlich auf den Mann ein. Als dieser verletzt zu Boden ging, ließen die Täter nicht von ihm ab und traten abermals auf den Osnabrücker ein. Der 33-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht. Zu den Tätern liegen keine Personenbeschreibungen vor. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat in der Nacht zum Wahlsonntag geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

