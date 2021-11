Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211101-1: Einsätze der Polizei in der Halloween-Nacht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Einsatzzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

In der Nacht zu Allerheiligen (31. Oktober, 18 Uhr bis 1. November, 6 Uhr) nahm die Polizei im Rhein-Erft-Kreis 57 Einsätze mit Halloween-Bezug wahr. Im Vorjahr gab es im vergleichbaren Zeitraum 50 Einsätze.

Polizisten nahmen sechs Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf. Dabei handelte es sich unter anderem um eine Beschädigung durch Eierbewurf, sowie drei Zerstörungen von Glasscheiben und ein Aufsprühen von Graffiti. 40-mal rückten die Beamten wegen Ruhestörungen aus.

In der Schulstraße in Kerpen warfen Jugendliche Eier gegen die Rollläden eines Wohnhauses und beschädigten diese dadurch. In Hürth-Hermülheim warfen Unbekannte drei Scheiben Haltestellenhäuschens in der Hans-Böckler-Straße ein. Eine Hauswand in Alt-Hürth wurde mit einem Graffiti besprüht.

Unter dem Stichwort "Unfug" bearbeitete die Polizei fünf Einsätze. Im Vorjahr lag die Zahl bei 15 Einsatzanlässen. So meldeten Anrufer Jugendliche in Brühl, die durch die Straßen zogen und Eier warfen, ohne dass Schäden entstanden sind. Zeugen riefen die Polizei zu fünf Einsätzen wegen Schlägereien. Nur in zwei Fällen (Wesseling und Bergheim) mussten die Beamten einschreiten und Strafanzeigen wegen Körperverletzungen aufnehmen. Die Beteiligten blieben leichtverletzt, eine Person brachte eine Rettungswegen vorsorglich in ein Krankenhaus.(bme)

