Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 7. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Seniorin während des Einkaufs bestohlen

Mittwoch, 06.04.2022, gegen 11:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten einer 87-jährigen Seniorin während des Einkaufens in einem Verbrauchermarkt in Wolfenbüttel, Neuer Weg, die Geldbörse aus der Handtasche. Der entstandene Schaden wird mit zirka 200 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Mittwoch, 06.04.2022, zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Mittwoch, 06.04.2022, zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr, mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel abgestellten PKW VW. Hierbei wurde der schwarze VW Golf erheblich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell