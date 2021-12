Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu schnell in Kurve gefahren - leicht verletzt

Hartha (ots)

Eine Autofahrerin (31) wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen nach war sie mit ihrem Smart zu schnell in eine Kurve gefahren, dadurch von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Hang geprallt. Der Smart war im Anschluss nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

