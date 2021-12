Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Gera (ots)

Am Samstagnachmittag konnte ein Hausbesitzer in Brahmenau einen dreisten 25-jährigen Dieb auf frischer Tat stellen. Der junge Mann bediente sich gerade in der Pension des Eigentümers, zu der er sich zuvor rechtswidrig Zutritt verschafft hatte. Der 58-jährige Geschädigte hielt den Ganoven bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Dieb einen verbotenen Elektroschocker dabei hatte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen.

