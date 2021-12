Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sturzbetrunken mit dem Auto unterwegs

Gera (ots)

Ein volltrunkener 51-jähriger lettischer Autofahrer wurde am Samstagabend durch Polizeibeamte in der Milbitzer Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 2,15 Promille. Den Mann erwartet jetzt eine saftige Geldstrafe und ein Führerscheinentzug in Deutschland.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell