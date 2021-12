Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Gera (ots)

Ein 21-jähriger Fahranfänger wird in nächster Zeit nur noch als Fußgänger unterwegs sein. Er wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Polizeibeamte in Gera, Dornaer Straße kontrolliert, als dieser mit einem der zahlreichen verleihbaren E-Scooter unterwegs war. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille. Mit dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie dessen Führerschein beschlagnahmt. Den Rollerfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und eine Führerscheinsperre.

