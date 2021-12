Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schläger greift Mann mit Glasflasche an

Gera (ots)

In Gera Lusan, Zeulenrodaer Straße musste sich ein 26-jähriger Mann mit Pfefferspray gegen einen mehrfach vorbestraften 34-jährigen Intensivtäter zur Wehr setzen. Eine vorherige verbale Auseinandersetzung der Männer artete in eine handfeste Schlägerei aus. Der 34-jährige griff den jüngeren Mann zuvor mit einer Glasflasche an und versuchte diesen zu schlagen, während sich der 26-jährige den Angreifer mit Pfefferspray zur Wehr setzte. Gegen die darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der 34-jährige und musste durch den Einsatz polizeilicher Zwangsmaßnahmen zur Räson gebracht werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und zeigte öffentlich einen Hitlergruß. Den 34-jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell