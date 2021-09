Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Betrüger erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag rief eine unbekannte Frau bei einer 89-Jährigen aus Castrop-Rauxel (Stadtteil Henrichenburg) an. Die Frau gab sich am Telefon als Tochter der Seniorin aus. In einem langen Telefonat erklärte sie, Geld für eine ärztliche Behandlung zu benötigen. Sie konnte die 89-Jährige überzeugen, Bargeld abzuheben. Anschließend übergab sie das Geld einem ihr unbekannten Mann an der Bushaltestelle Europaplatz.

Täterbeschreibung (Abholer): ca. 45 Jahre alt, schlanke Statur, sprach mit Akzent

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei:

- Wenn Sie am Telefon nach Geld und Schmuck gefragt werden, legen Sie sofort auf und informieren Sie die Polizei - Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen - Überprüfen Sie die "Geschichten" am Telefon, indem Sie ihre Angehören selber anrufen. Beenden Sie dazu zuerst sicher das Telefonat - Die Betrugsmaschen wechseln ständig und werden durch die Täter an aktuelle Themen angepasst - Sprechen Sie mit älteren Angehörigen und Freunden über das Thema - Machen Sie ihren eigenen Angehörigen bewusst, dass sie selber nie nach Geld am Telefon fragen werden

