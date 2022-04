Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Beim Diebstahl ertappt - Essen aufgesetzt und eingeschlafen - Fahrzeug zerkratzt - Verbotswidrig überholt - Versuchter Einbruch - Sonstiges

Oberkochen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Skoda beschädigte ein 63-Jähriger am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein in der Katzenbachstraße geparktes Motorrad der Marke Honda, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.500 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag ereignete. An der Einmündung Robert-Bosch-Straße / Dieselstraße missachtete eine 67-jährige Seat-Fahrerin gegen 15 Uhr die Vorfahrt eines 78 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge drehte sich das Verursacherfahrzeug und prallte mit dem Heck gegen einen Gartenzaun. Beide Fahrzeuginsassen des VW erlitten leichte Verletzungen.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Auf dem Areal einer Tankstelle in der Straße "Am Mittelbach" streifte ein 53-Jähriger am Montagmittag kurz nach 14 Uhr mit seinem Wohnmobil ein geparktes Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Aufgefahren - zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Verkehrsbedingt musste eine 77-Jährige ihren VW am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 1080 Höhe Kellerhaus anhalten. Ein 62-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall erlitten sowohl die 77-Jährige, als auch ihre 75 Jahre alte Beifahrerin im VW leichte Verletzungen; an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Essingen: Unfall beim Überholen

Auf rund 8000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Essingen entstand. Zur Unfallzeit wollte ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes in einen kleinen Weg abbiegen, weshalb er an seinem Fahrzeug den Blinker setzte. Ein 24-Jähriger, der mit seinem Audi A3 hinter dem Mercedes fuhr, überholte, obwohl die Verkehrslage unklar war, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 21-Jähriger am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr mit seinem Seat auf die Ulmer Straße ein. Hierbei übersah er den VW Golf eines 33-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen 8 Uhr das Fahrzeug einer 32-Jährigen, das im Amselweg abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Fachsenfeld: Beim Diebstahl ertappt

Gegen 1.25 Uhr am Sonntagmorgen entwendeten zwei 18 und 19 Jahre alte Männer von einer Baustelle in der Kirchstraße zwei Absperrgitter, die sie abmontierten und ohne jegliche Sicherung auf dem Dach ihres Fahrzeuges aufluden. Die beiden konnten von Beamten des Polizeireviers Aalen vor Ort sitzend im Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden. Die mutmaßlichen Diebe gaben an, die Gitter für ihren Bauwagen verwenden zu wollen. Während der Kontrolle wurde bei dem 19-Jährigen, welcher das Fahrzeug gesteuert hatte, Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb er sich einem entsprechenden Test unterziehen musste.

Ellwangen: Essen aufgesetzt und eingeschlafen

Am Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr verständigte eine Anwohnerin der Rostocker Straße die Polizei, nachdem in einer Wohnung der Rauchmelder ausgelöst hatte. Unverzüglich rückten neben Beamten des Polizeireviers Ellwangen auch die Freiwillige Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, sowie die Besatzung eines Rettungswagens aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 39-Jähriger Essen auf den Herd gestellt hatte und dann eingeschlafen war. Der alkoholisierte Mann konnte von Mitgliedern der Feuerwehr schlafend angetroffen werden.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen zog sich eine 20-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagabend zu. Die junge Frau befuhr gegen 21 Uhr mit ihrem BMW die B 29 zwischen Flochberg und Bopfingen, wo sie aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam. Die junge Frau musste von den Rettungskräften aus ihrem Fahrzeug geborgen werden, ehe sie ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Ellwangen: Verbotswidrig überholt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker überholte am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der Scheffelstraße, nach der Verkehrsinsel in Richtung Crailsheimer Straße, verbotswidrig den vorausfahrenden Renault eines 51-Jährigen. Beim Wiedereinscheren musste der Fahrer des Renault nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei fuhr er gegen den Randstein, wodurch der vordere rechte Reifen platzte und die Felge beschädigt wurde. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen BMW, mit dem Teilkennzeichen AA - JS ????. Hinweise auf das Fahrzeug bzw. dessen Fahrer bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: In Schutzgewahrsam genommen

Eine Zeugin verständigte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Mann beobachtet hatte, der bei der Kirche in der Pfarrgasse wohl mehrfach auf die Erde gestürzt war. Vor Ort trafen die Beamten einen 52-Jährigen an, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und sich nur lallend artikulieren konnte. Zum Schutz des Mannes, der nicht in der Lage war, sich um sich selbst zu kümmern, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf diese Maßnahme reagierte er äußerst aggressiv und musste mit Verstärkung zur Dienststelle gebracht werden.

Durlangen: Versuchter Einbruch

Am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr versuchte ein Unbekannter, die Eingangstüre eines Wohnhauses in der Brunnengasse zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Auch ein zweiter Einbruchsversuch in eine Gartenhütte misslang, weshalb der Täter das Grundstück wieder verließ und mit einem Fahrrad davonfuhr. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Versuchter Einbruch II

Ebenfalls am Montag, zwischen 14.15 und 16.30 Uhr versuchte ein Unbekannter, das Fenster eines Gebäudes im Habichtweg aufzuhebeln. An dem Fenster konnten von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd mehrere Hebelspuren gesichert werden. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Kettenreaktion

Zu spät erkannte eine 18-Jährige, dass ein vor ihr auf der Oberbettringer Straße fahrender VW verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie fuhr mit ihrem BMW auf, wobei der VW im weiteren Verlauf auf den Hyundai eines 35-Jährigen aufgeschoben wurde. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt; der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro.

Schechingen: Unfall beim Einparken

Vor dem Bauhof in der Raiffeisenstraße parkte eine 83-Jährige ihren Toyota am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr vorwärts ein. Da sie hierbei den Abstand zu einer Laderampe unterschätzte, fuhr sie mit der kompletten Motorhaube darunter, wodurch das Fahrzeug stecken blieb. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

