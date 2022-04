POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachklapp zu "CarFriday" - Mit Nägel bestückte Wurstköder aufgefunden - Gefährlich überholt

Polizeipräsidium Aalen

Sulzbach/Großerlach: Gefährlich überholt

Am letzten Donnerstag gegen 14 Uhr befuhr ein 35-jähriger BMW-Fahrer die B 14 zwischen Sulzbach und Großerlach. Er überholt dort trotz Gegenverkehr einen vorausfahrenden Lkw. Der entgegengekommene Autofahrer musste Ausweichen und konnte so einen Unfall verhindern. Zur weiteren Klärung des Vorfalls sollte sich der entgegengekommene Autofahrer nun mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Rems-Murr-Kreis: Nachklapp zum CarFriday

Voll normal?

Im Rahmen einer Überwachungsfahrt mit einem zivilen Video-Fahrzeug am Karfreitag stellten Beamte der Verkehrspolizei zwischen Welzheim und Adelstetten einen hochmotorisierten Ford Mustang fest. In Adelstetten beschleunigte der Fahrer den PS-Boliden so stark, dass das Heck des Fahrzeuges mehrfach ausbrach. Auf der Weiterfahrt Richtung Alfdorf beschleunigte der Fahrer das Muscle-Car dann auf 160 Stundenkilometer, obwohl dort nur 100 bzw. 70 Stundenkilometer erlaubt waren. Bei der Kontrolle auf sein Fehlverhalten angesprochen entgegnete der Mann, dass ein solches Fahrverhalten am heutigen Car-Friday völlig normal sei.

Völlig normal war dann für die Beamten auch gleich die Anzeige der Geschwindigkeitsverstöße und des unnötig erzeugten Lärms. Ein Bericht an die Führerscheinstelle war dann eine Selbstverständlichkeit und zum Rund-um-Service gehörte dann - natürlich ganz normal - auch ein verkehrserzieherisches Gespräch mit dem Möchtegern-Rennfahrer.

Denn eines ist klar: Normal ist so ein Verhalten auf den Straßen nicht!

Waiblingen: Vorsicht Hundebesitzer - Wurstköder mit Nägel bestückt

Am Ostersonntag wurden im Bereich Holzweg und in der Straße Am Kätzenbach mehrere Wurstköder aufgefunden, die mit kleinen Nägeln bestückt waren. Zwei Hundebesitzer haben die Vorfälle unabhängig voneinander der Polizei gemeldet. Die gefährlichen Köder wurden sichergestellt. Bei einer Absuche im dortigen Bereich konnten im Nachgang keine weitere präparierten Würste aufgefunden werden. Es wurden bislang auch keine Fälle bekannt, bei denen Tiere zu Schaden kamen. Die Polizei rät aber trotzdem im dortigen Bereich besonders vorsichtig zu sein und die Tiere keinesfalls frei laufen zu lassen. Der Fachdienst der Polizei, Gewerbe und Umwelt, hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

