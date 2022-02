Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Gefährliche Körperverletzung am Alexanderplatz

Zweibrücken (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 22:50 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung am Alexanderplatz in Zweibrücken. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen dem 35-jährigen Geschädigten und einer ihm unbekannten Person aus einer ca. 10-köpfigen Gruppe zu einem Streit, der zu einer Rangelei führte. Während dieser körperlichen Auseinandersetzung stach eine weitere Person mit einem unbekannten Gegenstand dem Geschädigten in den Rücken und verletzte diesen schwer, aber nicht lebensgefährlich. Daraufhin entfernte sich die Personengruppe vom Tatort. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: alle männlich, ca. 20-25 Jahre alt, dunkel gekleidet, südeuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell