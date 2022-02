Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennende Papiermülltonne in der Bahnhofstr.

Pirmasens (ots)

Am 12.02.2022 gegen 02:30 Uhr wurde in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Pirmasens eine brennende Papiermülltonne festgestellt. Diese konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Mülltonne stark beschädigt. Eine Gefahr für das dortige Wohnhaus bestand nicht. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

