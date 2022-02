Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Lazarettstraße

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Am 11.02.2022 zwischen 11:00 und 16:00 Uhr rangierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Lazarettstraße 3 in Münchweiler an der Rodalb. Hierbei streifte der bisher unbekannte Fahrer vermutlich mit dem Fahrzeugheck die linke Fahrzeugseite eines dort parkenden Sattelaufliegers und beschädigte diesen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 400 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

