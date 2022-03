POL-F: 220327 - 0347 Frankfurt-Bockenheim: Bei Trickdiebstahl EC-Karte entwendet und anschließend Geld abgehoben

Frankfurt (ots) - (ne)Unbekannte haben am Samstagabend gegen 22:30 Uhr zwei große Mülltonnen angezündet, die unmittelbar an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Eckenheimer Landstraße standen. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, standen die beiden 1100 Liter Tonnen (Altglas und Altpapier) in Vollbrand und wurden in der Folge vollständig zerstört. ...

