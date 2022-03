Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220327 - 0345 Frankfurt-Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ne)Ein Rollerfahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich Sophienstraße bzw. Basaltstraße schwer verletzt.

Zuvor war der 74-jährige Fahrer eines Mercedes Benz von der Bernusstraße in Richtung Basaltstraße unterwegs. An der Kreuzung Sophienstraße kam der 37 Jahre alte Fahrer eines Piaggio-Rollers von rechts und war in diesem Moment vorfahrtsberechtigt. Der 74-Jährige hielt aus unbekannten Gründen jedoch nicht an und fuhr in die Kreuzung ein. Hier prallte er gegen das Heck des Rollers, dessen Fahrer daraufhin zu Boden fiel und samt Roller gegen einen Straßenpoller krachte.

Der 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der 74-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell