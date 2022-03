Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) KORREKTUR: Region - Acht Gestürzte, acht Verletzte Am Wochenende verzeichnete die Polizei mehrere Unfälle mit Zweirädern in der Region.

Ulm (ots)

Hinweis zur Korrektur: Beim Unfall am Samstag, um 5.30 Uhr in Ulm handelt es sich um einen 18-jährigen Mann.

(BC) Am Freitag, gegen 16.15 Uhr , bog ein 83-Jähriger mit seinem Fahrrad aus der Rindenmooser Straße in Richtung Astiallee ab. Dabei war er wohl zu flott unterwegs und stürzte zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen.

Am Sonntag, gegen 8.45 Uhr, fuhr eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Eisenbahnstraße in Biberach. Aus nicht geklärten Gründen stürzte die Frau von ihrem Rad. Sanitäter brachten die leicht Verletzte in ein Krankenhaus.

(UL) Kurz vor 5.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Rennrad am Samstag in Ulm unterwegs. In der Kienlesbergstraße verkantete sich sein Vorderrad in den Schienen der Straßenbahn. Er stürzte auf den Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Rennrad blieb offensichtlich unbeschädigt.

Am Sonntag, gegen 15.15 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad in Langenau. In der Göttinger Straße war er vermutlich aufgrund von Rollsplit zu Fall gekommen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in eine Klinik.

(GP) Am Sonntag, kurz nach 13 Uhr, stürzte eine 32-Jährige in Blaubeuren im Wasserbucher Weg von ihrem E-Bike. Die Ursache ist wohl in medizinischen Gründen zu suchen. Der Rettungsdienst transportierte die Frau in ein Krankenhaus. Ärzte behandelten ihre leichten Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Rad auf etwa 200 Euro.

Am selben Tag fuhr ein 49-Jähriger mit einem Mountainbike gegen 13.30 Uhr einen Weg im Wald bei Ebersbach. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit stürzte der Mann vom Rad in ein Gebüsch. Er erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fahrrad auf etwa 300 Euro.

(HDH) Am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, war ein 47-Jähriger in Niederstotzingen in der Sankt-Ulrich-Straße mit seinem E-Bike unterwegs. Warum er dort stürzte ist noch nicht abschließend geklärt. Ärzte behandelten seine leichten Verletzungen in einem Krankenhaus.

Die Polizei informiert: Die Zahl der Fußgänger, Fahrradfahrer, Pedelec-Fahrer und Motorradfahrer, die an Unfällen beteiligt waren, sank von 1.582 auf 1.379 (-203, -13 Prozent). Trotzdem mahnt die Polizei, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht erfordert. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 0466549 0475777 0469753 0476079 0476902 0476158 0475957 0477087

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell