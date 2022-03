Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220326 - 0342 Frankfurt: Mehrere Versammlungslagen im Stadtgebiet - Polizei zieht Bilanz

Frankfurt (ots)

(hol) Heute fanden mehrere Versammlungen, teilweise in Form von Aufzügen, im Stadtgebiet statt. Die Frankfurter Polizei war frühzeitig im gesamten Stadtgebiet präsent. Die größte angemeldete Versammlung war ein Aufzug zum Thema "Für die medizinisch korrekte Anerkennung einer langfristigen, stabilen Immunisierung von Genesenen!". In der Spitze nahmen hier etwa 1500 Menschen teil. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Ein weiterer Aufzug zum Thema "Wohnraum für alle - gegen die Stadt der Reichen" startete im Gallus und endete friedlich und ohne Zwischenfälle am Unicampus Bockenheim. In der Spitze nahmen ca. 100 Personen teil. Auch alle anderen Versammlungen im Stadtgebiet, die teilweise in Form von Mahnwachen und Kundgebungen abgehalten wurden, verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Während des Einsatzes kam es zeitweise zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell