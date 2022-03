Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220327 - 0346 Frankfurt-Eckenheim: Schwere Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(ne)Unbekannte haben am Samstagabend gegen 22:30 Uhr zwei große Mülltonnen angezündet, die unmittelbar an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Eckenheimer Landstraße standen.

Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, standen die beiden 1100 Liter Tonnen (Altglas und Altpapier) in Vollbrand und wurden in der Folge vollständig zerstört. Nach Beendigung der Löscharbeiten musste ein Teil der Fassade des Hauses geöffnet werden, um mögliche Glutnester zu erkennen und einen Schwelbrand innerhalb des Mauerwerks auszuschließen. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Kriminalpolizei geht von einer Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 069 - 755 53111.

