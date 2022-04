Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Mit Auto auf Polizisten zugesteuert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

2000 Euro Sachschaden verursachte am Dienstagabend ein unbekannter Autofahrer. Dieser beschädigte zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr beim Ein- oder Ausparkten einen auf dem Parkgelände eines Supermarktes in der Industriestraße stehenden VW Polo und flüchtete danach. Wer den Vorfall wahrgenommen hat und Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Backnang: Vorfall eskalierte - Mit Auto auf Polizisten zugesteuert

Das Auto einer Anwohnerin in der Tilsiter Straße war am Dienstagvormittag eingeparkt, sodass sie nicht wegfahren konnte. Der verantwortliche Autofahrer war vor Ort, jedoch nicht bereit sein Auto wegzustellen, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Im Verlaufe des Dialogs mit dem 69-jährigen Mann wurde er von der Polizei aufgefordert, seine Fahrzeugpapiere bzw. Führerschein vorzuzeigen. Der Mann setzte sich ins Auto um diese zu holen. Dabei versuchte er den Pkw zu Starten und löste dabei auch die Handbremse. Der Wagen rollte nun auf den dahinterstehenden Beamten zu. Sein Kollege stand seitlich des Autos, konnte glücklicherweise noch rechtzeitig eingreifen und die Handbremse aktivieren. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Althütte: Alkoholisiert Unfall verursacht

Eine 40-jährige Fahrerin eines VW-Transporters befuhr am Dienstag gegen 7.30 Uhr die Straße Im Kugelhof und bog in die Ebniseestraße ein. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt und stieß mit einem Lkw zusammen, der in Richtung Althütte gefahren ist. Bei dem Unfall blieben die Insassen unverletzt, die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf über 5000 Euro. Es wurde festgestellt, dass die 40-Jährige alkoholisiert war, weshalb gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Ihre Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen.

Kernen im Remstal: Zigarettenautomat aufgebrochen

Über das zurückliegende Osterwochenende wurde in der Straße Auf der Höhe beim Zugang zur S-Bahnhaltestelle ein dortiger Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten daraus die Tabakwaren als auch das Bargeld. Die Polizei in Kernen führt die Ermittlungen zum Tatgeschehen und nimmt Hinweise unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell