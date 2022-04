Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer wurde beleidigt? - Wer wurde gefährdet? - Unfallfluchten - Zeugin gesucht - Streit unter LKW-Fahrern - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Wer wurde beleidigt?

Bis Mittwochmorgen 5 Uhr musste ein 45-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er einen zuvor ausgesprochenen Platzverweis ignorierte. Der alkoholisierte Mann hatte gegen 17 Uhr in der Aalener Innenstadt Stühle einer Außenbewirtung umhergeworfen und hatte auf seinem Weg in Richtung Stuttgarter Straße Aufsteller umgeworfen. Zudem präsentierte er den Passanten sein Hinterteil und sein Geschlechtsteil. Da der 45-Jährige auf Zuruf nicht anhielt und sich auch nicht kontrollieren lassen wollte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Auf richterliche Anordnung wurde er dann in Gewahrsam genommen. Personen, die von dem 45-Jährigen angepöbelt oder beleidigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Lorch: Radfahrer verletzt sich schwer

Auf der Kreisstraße 3272 von Rattenharz in Richtung Waldhausen stürzte am Mittwoch gegen 13 Uhr in einer Kurve ein 51-jähriger Radfahrer und verletzte sich schwer. Der Radler musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden Renault beschädigt

Ein Renault, der zwischen Freitagnachmittag und Montagnacht in der Uferstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

In der Rektor-Klaus-Straße fuhr am Mittwoch gegen 12.10 Uhr ein 22-jähriger VW-lenker aus Unachtsamkeit auf einen anhaltenden VW Tiguan einer 60-jährigen Fahrerin auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wer wurde gefährdet?

Dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Herlikhofer Straße (Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd) ein LKW mit Anhänger gemeldet, dessen Fahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll. Der LKW mit einer weißen Plane fuhr anschließend auf der B29 in Richtung Stuttgart weiter. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den LKW gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Zeugin gesucht

Am Mittwoch kam es im Berliner Weg (in Richtung Oderstraße) zu einer Körperverletzung, welche durch eine weibliche Person beobachtet wurde. Gegen 13.15 Uhr wurde eine 15-Jährige in diesem Bereich von einem anderen Mädchen zunächst verbal beleidigt. Im weiteren Verlauf riss diese an den Haaren der 15-Jährigen und bespuckte sie. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bitte die Dame, die den Vorfall beobachtet hat bzw. sich sogar einmischte, um den Streit zu beenden, sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

Heubach: Radfahrer beschädigt PKW

Am Mittwoch zwischen 10:45 Uhr und 10:50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer in der Poststraße so dicht an einem Toyota, welcher dort vor einer Arztpraxis geparkt war, vorbei, dass er diesen mit seinem Pedal streifte und einen Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro verursachte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Radler unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den bislang unbekannten Radfahrer erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Ellwangen: Streit unter LKW-Fahrern

Am Freitag musste eine Streife des Polizeireviers Ellwangen auf den Autobahnrastplatz Ellwanger Berge ausrücken, nachdem dort ein Streit zwischen zwei LKW-Fahrern zu eskalieren drohte. Ein 43-jähriger stark alkoholisierter Trucker geriet zunächst in einen verbalen Streit mit einem 56-jährigen Kollegen, weil dieser anscheinend zu laut Musik hörte und zudem eine ukrainische Flagge in seinem Fahrerhaus aufgehängt hatte. Im weiteren Verlauf sprühte der 43-Jährige ein Ölspray auf die Windschutzscheibe des anderen LKW und ging danach auf den 56-Jährigen mit der Dose los und schlug auf diesen ein. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde der Streit beendet und der Angreifer auf einen anderen Parkplatz verbracht. Hierzu wurde der LKW des alkoholisierten Fahrers - dankenswerter Weise - durch einen weiteren Fernfahrer zum nächsten Parkplatz gefahren.

