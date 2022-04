POL-AA: Weinstadt: Radfahrer schwer verletzt

Aalen (ots) - Crailsheim: Fußballtor entwendet Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr ein am Boden verschraubtes Fußballtor mit den Maßen 3,35m x 2,10m x 1,15m vom Sportplatz der Großsporthalle in der Straße In den Kistenwiesen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 1.000 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise ...

