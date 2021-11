Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Samstagabend, 6. November 2021, einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Um 22.58 Uhr ging der Alarm von einem Lebensmittelgeschäft auf der Fürstinnenstraße in der Feldmark ein. Bei Eintreffen entdeckten die Beamten den Tatverdächtigen im Laden. Als der 34-jährige Gelsenkirchener flüchtete, stellte ihn ein ebenfalls eingesetzter Diensthund nach kurzer Verfolgung. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Mann erheblich und konnte nur mit körperlicher Gewalt zur Raison gebracht werden. Da der Mann auf der Flucht durch eine Glasscheibe sprang und sich dabei leicht verletzte, brachten ihn Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Geschäft wurde mit zahlreichen Kräften nach weiteren Eindringlingen durchsucht. Bei dem Tatverdächtigen wurden unter anderem zwei Schraubendreher und ein Brecheisen sichergestellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

